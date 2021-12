Integrada supera previsão e faturamento deve atingir R$ 5,7 bi até fim do ano

São Paulo, 28 – A Integrada Cooperativa Agroindustrial, de Londrina (PR), prevê encerrar o ano com faturamento de R$ 5,7 bilhões, informou em nota. A meta inicial de receita anual de R$ 5,1 bilhões foi alcançada em outubro. “Mesmo com todos os desafios do ano que termina, com estresse hídrico e sequência de geadas, o período foi compensado com preços históricos, especialmente da soja e do milho”, diz a cooperativa que atua principalmente no recebimento de grãos. A cooperativa recebe cerca de 6% da safra paranaense de grãos e 2% da safra de São Paulo.

Segundo o diretor presidente da Integrada, Jorge Hashimoto, a cooperativa vai distribuir R$ 26 milhões em sobras neste ano. Parte do montante foi antecipado aos cooperados este mês, antes do previsto, que era no início de 2022. De acordo com a cooperativa, os produtores receberão, de forma proporcional, R$ 1,50 por saca de soja entregue na cooperativa, R$ 0,30/saca de milho, R$ 0,30/saca de trigo e R$ 3,00/saca de café depositado nos armazéns da Integrada.

A cooperativa afirmou também que a área de insumos cresceu em todos os negócios, como nas três agroindústrias de rações, milho e suco de laranja, setor de máquinas e o terminal de distribuição de combustíveis. A Integrada atua em 51 municípios, no Paraná e em São Paulo. A cooperativa tem 12 mil cooperados com mais de 700 mil hectares e 65 unidades operacionais.

