Insumos: Kynetec pesquisará nutrição em algodão, café, cana e milho safrinha

São Paulo, 22 – A Kynetec, empresa de análises e insights de dados agrícolas que adquiriu o controle da consultoria Spark, vai ampliar a sua base de informações sobre nutrição de culturas. Na safra em andamento (2022/23), além da soja, a Kynetec pesquisará o comportamento do agricultor nos cultivos de algodão, café, cana-de-açúcar e milho safrinha, informou o diretor da empresa para a América Latina, o agrônomo André Dias.

A pesquisa cobrirá principalmente os segmentos de tratamento de sementes, correção, adubação de base, fertilizantes foliares e bioestimulantes. A Kynetec divulgou recentemente estudo apontando que os produtos para nutrição da soja movimentaram US$ 12 bilhões na safra 2021/2022 no Brasil.

De acordo com Dias, a expectativa é de que os novos painéis sejam publicados gradualmente a partir de junho de 2023. A pesquisa completa, já em apuração, abrangerá desde referências de preços de insumos até práticas de campo adotadas pelos produtores no processo de nutrição dos cultivos.

Os resultados incluirão informações sobre cadeia de suprimentos, representatividade do mercado por segmento, adesão do agricultor a produtos e marcas, tecnologias mais empregadas e principais empresas atuantes. “A expectativa é também a de construir um histórico robusto e detectar tendências da nutrição para esses cultivos”, disse o executivo, em nota.

Serão realizadas 3 mil entrevistas pessoais com agricultores ao longo da safra 2022/23 em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mapitoba, “além de outros pontos da fronteira agrícola mercadologicamente relevantes”, conforme Dias.

