Insumos: Grupo Sinagro encerra temporada 2022/23 com 62 lojas em dez Estados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2023 - 14:23 Compartilhe

O Grupo Sinagro, de distribuição de insumos agrícolas e pecuários, encerrou a temporada 2022/23 com 62 lojas de insumos distribuídas em dez Estados (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Tocantins, Pará, Minas Gerais, Maranhão, Piauí e Rondônia), informou a empresa, em nota. Foram 30 novas unidades abertas em 2022, e a previsão é encerrar 2023 com 70 estabelecimentos. Atualmente, o grupo tem 369 agrônomos em campo e 6.200 clientes ativos.

“A última colheita, fechada no dia 30 de junho, foi desafiadora, mas conseguimos resultados positivos e mantivemo-nos firmes na missão de estar ao lado do produtor a todo tempo e o tempo todo”, disse o CEO, Renato Guimarães, em nota. Entre os objetivos para 2023/24, estão melhorar o modelo de governança, revisar processos e aumentar a eficiência na gestão. “Desta maneira, iremos aumentar a rentabilidade, expandir a atuação para todo o Cerrado brasileiro e principalmente melhorar a qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes”, disse Guimarães.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias