Instrumento italiano recebe sinais de GPS na Lua pela 1ª vez

ROMA, 3 MAR (ANSA) – Pela primeira vez na história, sinais dos sistemas de navegação via satélite da Terra foram captados por um instrumento na Lua.

A façanha foi realizada pelo LuGre (Experimento Receptor de GNSS Lunar, na sigla em inglês), instrumento produzido na Itália e que desembarcou no astro no último domingo (2), a bordo do módulo Blue Ghost, da empresa americana Firefly Aerospace.

O LuGre foi acionado às 7h10 (horário italiano) desta segunda-feira (3) e recebeu sinais tanto do sistema GPS, dos Estados Unidos, quanto da rede de satélites Galileo, da União Europeia.

O instrumento foi construído pela empresa italiana Qascom, com sede em Bassano del Grappa, no norte do país, sob encomenda da Agência Espacial da Itália (ASI). Os dados obtidos serão analisados pelo Politécnico de Turim.

Seu objetivo é testar o uso de sinais de navegação via satélite no espaço profundo, um passo crucial para missões de longo prazo na Lua e viagens interplanetárias. (ANSA).