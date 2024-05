Instrumento de baixista do The Who é leiloado por mais de R$ 85 mil

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/05/2024 - 14:40 Para compartilhar:

Um baixo especialmente projetado por e para o roqueiro britânico John Entwistle, que foi membro da banda The Who, foi arrematado por 15.650 euros (R$ 87 mil, em um leilão nesta quinta-feira (23) em Lyon, no centro-leste da França.

O instrumento, que foi avaliado entre 12.000 e 15.000 euros, foi adquirido por um colecionador francês através de uma plataforma online, segundo um comunicado da casa De Baecque e associados.

Trata-se de um “protótipo” feito em 1986 pela companhia alemã Warwick “a pedido de John Entwistle, que o desenhou”, explica o leiloeiro Etienne de Baecque.

Este modelo, chamado Buzzard, foi posteriormente produzido em série limitada. O primeiro exemplar foi apresentado na inauguração, em 1988, em Lyon, de uma loja especializada “Guitar Center”, já extinta.

O baixista do The Who fez uma demonstração antes de entregar o baixo autografado a um colecionador, que havia guardado o instrumento até agora, mas decidiu vendê-lo junto com outras peças de seu acervo.

O anúncio da venda despertou “muito interesse em todo o mundo”, segundo De Baecque. “Os colecionadores são um pouco fetichistas. O fato de estar datado e assinado os atrai”, comenta.