Instrumento adicional da UE é ‘inaceitável’, diz Lula

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 13:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 04 LUG – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (4) que o instrumento adicional apresentado pela União Europeia para concluir o acordo com o Mercosul é “inaceitável”.

“O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções”, afirmou o líder brasileiro, que assume hoje a presidência pro tempore do Mercosul.

“É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente”, acrescentou Lula, ressaltando que o bloco não tem “interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matéria primas, minérios e petróleo”.

Em seu discurso na cúpula do Mercosul, Lula também reclamou do trecho do acordo com a UE referente a compras governamentais.

“É inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado – um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta”, ressaltou. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias