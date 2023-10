Instituto sorteia par de ingressos para show do Maneskin no RJ

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/10/2023 - 13:50 Compartilhe

RIO DE JANEIRO, 5 OUT (ANSA) – O Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro anunciou um sorteio, em parceria com a Mercury Concerts, de um par de ingressos para o show da banda italiana Maneskin.

O grupo de rock se apresenta na capital fluminense em 1º de novembro, no Qualistage, em uma apresentação da “Rush! World Tour”.

Para concorrer é necessário se inscrever no site do IIC para receber informativos sobre eventos culturais e cursos de língua, literatura, enogastronomia e outros temas envolvendo a Itália; seguir as páginas do IIC no Instagram e no Facebook, e preencher um formulário online.

As inscrições vão até 4 de outubro às 12h (horário de Brasília). O sorteio será realizado e o resultado divulgado no dia 25 de outubro às 12h. A classificação do show é 18 anos.

Os pares de ingressos deverão ser retirados na sede do Istituto Italiano di Cultura, na Av. Pres. Antonio Carlos, 40, 4º andar – Centro, Rio de Janeiro (RJ). (ANSA).

