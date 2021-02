Instituto Serum diz que vai priorizar necessidades da Índia

ROMA, 21 FEV (ANSA) – O CEO do Instituto Serum da Índia, maior fabricante de vacinas do mundo, afirmou neste domingo (21) que a empresa vai priorizar as necessidades internas do país asiático na distribuição de imunizantes contra a Covid-19.

O Serum detém os direitos de produção da vacina de Oxford/AstraZeneca na Índia e vem sendo requisitado por diversos países, inclusive o Brasil, que recentemente importou 2 milhões de doses produzidas pela empresa.

“Caros países e governos, enquanto vocês esperam pelo fornecimento da Covishield [nome comercial da vacina de Oxford], eu peço humildemente que vocês sejam pacientes, por favor, o Instituto Serum foi direcionado a priorizar as gigantes necessidades da Índia e, junto com isso, balancear as necessidades do restante do mundo. Estamos tentando nosso melhor”, escreveu no Twitter o CEO Adar Poonawalla.

Desde meados de janeiro, a Índia já vacinou cerca de 11 milhões de pessoas, mas, com uma população de mais de 1,3 bilhão de indivíduos, o governo de Narendra Modi vem sendo pressionado a acelerar o programa de imunização. (ANSA).

Veja também