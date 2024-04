Instituto Projeto Neymar Jr. anuncia a 4ª edição do seu Leilão Beneficente

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/04/2024 - 14:11 Para compartilhar:

O Instituto Projeto Neymar Jr., associação sem fins lucrativos que tem seu trabalho voltado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, acaba de anunciar seu 4º Leilão Beneficente. O evento está confirmado para o dia 3 de junho, no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo. Depois de três grandes edições, que o consagraram como um dos eventos mais expressivos do Brasil, a expectativa da organização é repetir o mesmo sucesso nesta edição de 2024.

Além do próprio jogador Neymar Jr. e sua irmã, a influencer digital Rafaella Santos, acompanhados da família, que são os grandes anfitriões do evento, a quarta edição do leilão contará com um time estrelado de apresentadores. A jornalista Patrícia Poeta, que está à frente do programa matinal “Encontro” na TV Globo e o também jornalista e apresentador Tiago Leifert, estarão entre eles.

Rodrigo Faro, que comanda a “Hora do Faro” na TV Record está confirmado, assim como João Silva que vem seguindo os passos do pai (Fausto Silva) na TV Bandeirantes. O humorista, influenciador digital e empresário, Carlinhos Maia, é mais um dos nomes que farão parte do time de apresentadores desta edição.

O leilão conta ainda com o apoio de várias marcas e celebridades, que unem seus esforços para arrecadar recursos que serão totalmente destinados aos projetos realizados pelo Instituto. Entre os representantes do universo do esporte está o ex-jogador e empresário Ronaldo Nazário Fenômeno, acompanhado de sua esposa, a modelo Celina Locks, a atriz Deborah Secco e o apresentador do SBT, Celso Portiolli.

“Desde o primeiro Leilão, realizado em 2017, foi possível perceber a força que esse tipo de iniciativa tem. Conseguimos reunir em torno de um propósito várias pessoas e instituições que estão dispostas a fazer a diferença na vida das inúmeras famílias que são beneficiadas pelo trabalho que o IPNJ realiza. Nós temos práticas esportivas, disciplinas complementares, várias atividades que têm como grande objetivo promover a inclusão social de crianças e jovens de 7 a 18 anos. E o nosso atendimento também se entende aos familiares, com a oferta de cursos profissionalizantes, palestras e atividades físicas. É por isso que os recursos obtidos através do Leilão são tão importantes, pois ajudam a manter essa roda girando”, avalia Altamiro Bezerra, diretor estatutário do IPNJ.

Comandando o projeto desde 2017, Vildomar Batista, que é diretor geral do Leilão do Instituto Neymar Jr, reforça a importância do envolvimento das pessoas, que é um fator primordial para o sucesso do evento, que tem se superado a cada edição. “Desde o primeiro Leilão temos reunido um time de estrelas, que não somente estão dispostas a dar a sua contribuição, mas também a usar o seu prestígio em prol de uma causa tão nobre. Os números que atingimos a cada edição falam por si, demonstrando esse engajamento. Em 2023, chegamos a arrecadar algo em torno de R$ 10 milhões e, para este ano, seguimos com expectativas bem positivas”.

Sobre o Instituto Projeto Neymar Jr.

O Instituto Projeto Neymar Jr. (INJR) é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social. Inaugurado em dezembro de 2014, a instituição atende atualmente milhares de crianças e jovens com idades entre 7 e 18 anos, impactando mais de 12 mil pessoas.

O projeto é mantido com recursos próprios, doações e parcerias com a iniciativa privada. O Instituto foi construído em uma área de 8.400m², e está localizado no Jardim Glória, na cidade de Praia Grande, comunidade que possui diversas dificuldades e limitações já vivenciadas por Neymar Jr. e sua família, que foram moradores do bairro. Idealizado pelo atleta Neymar Jr. e sua família, por entender que através do conhecimento e das oportunidades é possível transformar a vida de inúmeras famílias, o projeto social está atuando há oito anos na sociedade.

Em 2017, o Instituto optou por realizar um leilão beneficente para arrecadar fundos revertidos às áreas do projeto. Além disso, a verba também é direcionada às reformas na infraestrutura do complexo, folha de pagamento dos colaboradores, e investimento em novos projetos.