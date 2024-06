Instituto premia projetos de cidadania financeira

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/06/2024 - 16:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 14 JUN (ANSA) – O Instituto Norberto Bobbio, entidade sem fins lucrativos dedicada a divulgar o pensamento do grande filósofo italiano, realizou nesta quinta-feira (13) a segunda edição do Prêmio Raymundo Magliano Filho de Cidadania Financeira. A honraria homenageia o fundador do instituto, que foi presidente da Bolsa de Valores de São Paulo entre 2001 e 2008 e morreu em 2021, vítima de Covid-19.

No evento, realizado na Arena B3, no centro da capital paulista, foram reconhecidas pesquisas de excelência aliadas a práticas responsáveis e inovadoras no campo da cidadania financeira. A cerimônia foi conduzida pelo professor emérito da Faculdade de Direito da USP Celso Lafer e pelo presidente do Instituto Norberto Bobbio, Celso Azzi.

“É uma felicidade ter esta festividade aqui. Em prol, sempre, da cidadania financeira do mais simples, da pessoa com mais dificuldade. Parece que o Brasil está começando a acordar para a educação do país. Estamos no início de uma continuidade em que é cada vez mais importante a educação financeira”, destacou Azzi.

Nove pesquisadores de pós-graduação stricto sensu e lato sensu foram premiados, com projetos nos temas de educação financeira; inovação e inclusão financeira; e proteção do investidor e eficiência regulatória.

A honraria a Amanda Miranda Fantinatti, pelo trabalho “Essays on consumer credit”, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), foi entregue pelas mãos do cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara.

Também foram conferidos selos de reconhecimento a três projetos de soluções tecnológicas para a expansão e promoção da cidadania financeira. Os premiados levaram para casa um troféu, gratificação em dinheiro e publicação do trabalho na Revista Bindi. (ANSA).