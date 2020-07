Instituto oferece cursos gratuitos e online sobre gestão de micros e pequenas empresas

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com vagas abertas em três cursos voltados à gestão em micros e pequenas empresas. As inscrições estão abertas para os cursos Elaboração de Preço para Micro e Pequena Indústria, com 16 horas de duração; Introdução ao Plano de Negócios, de 12 horas; e Entendendo o Mundo dos Negócios, duas horas de duração. Os cursos são em regime de educação a distância (EaD) e as vagas são ilimitadas, com inscrição gratuita até 31 de julho.

Saiba um pouco mais sobre os cursos:

Elaboração de Preço para Micro e Pequena Indústria

O curso ensina o micro ou pequena empresário a detalhar a construção de preços de produtos industriais por meio do levantamento correto da base de custos. Duração: 16 horas.

Entendendo o Mundo dos Negócios

A iniciativa leva o interessado a compreender o mundo e o ambiente dos negócios, assim como as oportunidades das pequenas empresas. Duração: 2 horas.

Introdução ao Plano de Negócios

Trata da etapa essencial para obtenção de análise e gerenciamento eficaz, além de fornecer informações e estratégias de empreendedorismo e organização de planos de negócio. Duração: 12 horas.

IEL também oferece conjunto de cursos focados em gestão

Os cursos voltados a micros e pequenos e empresários se somam a um conjunto de outros módulos EaD com foco em qualificação, aumento da produtividade operacional e da performance dos que atuam em ambientes corporativos

As inscrições podem ser feitas nas páginas das Faculdades da Indústria e não há limite de vagas.

