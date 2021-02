Instituto oferece 1.052 vagas de estágio em 9 Estados As posições são voltadas para estudantes do nível superior, médio e cursos técnicos de diversas áreas. As bolsas podem passar dos R$ 1.500

Se você estudante está procurando uma oportunidade de emprego para este ano, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) pode te ajudar a conseguir o estágio ideal! Por meio do programa nacional de estágio, a instituição oferece 1.052 vagas abertas em 9 unidades federativas, com bolsas de até R$ 1.650.

O destaque da semana vai para o Goiás, com 698 vagas em 15 cidades. As bolsas variam entre R$ 250 a até R$ 1.650. Para participar, o aluno precisa estar matriculado no ensino médio, superior ou técnico. Aproveite a oportunidade para investir na sua carreira profissional e entrar no mercado de trabalho.

Confira todas as vagas:

AMAZONAS

O IEL/AM está com 10 vagas de estágio, das quais seis são para estudantes de nível superior dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos e Ciências da Computação, e quatro vagas para nível técnico, sendo duas para o curso de Técnico em Segurança do Trabalho e duas para Técnico de Informática. Todas para atuação em Manaus de forma presencial.

O valor da bolsa varia conforme o nível de escolaridade. Nível técnico, de R$ 500 a R$750 reais; e nível superior, de R$750 a R$1.200 reais. Os candidatos devem ter cadastro no site do IEL Amazonas e manter todos os dados atualizados, principalmente telefone e e-mail. Mais informações também pelas redes sociais do IEL/AM (Facebook e Instagram) e no contato: atendimento@iel-am.org.br.

ESPIRÍTO SANTO

O IEL-ES está com 81 vagas de estágio, sendo 61 para estudantes do ensino superior nas áreas de as áreas de Administração, Análise de Sistema, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico/Desenho Industrial, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Engenharia Civil, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Sistema da Informação. Outras 17 vagas de estágio são para alunos de cursos técnicos de Administração, Automação Industrial, Enfermagem, Edificações, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento, Logística, Mecânica, Química e Segurança do Trabalho. Há ainda três vagas para quem está cursando o Ensino Médio.

As bolsas variam entre R$ 465 e R$ 1.200, podendo ser complementadas com benefícios como Auxílio ou Vale Transporte e Alimentação na empresa. As vagas estão abertas para os municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Para se inscrever e saber mais detalhes sobre as vagas, os candidatos devem acessar o site do IEL/ES.

GOIÁS

O IEL/GO está com 698 vagas de estágio em 15 cidades, entre ela: Anápolis, Catalão, Goiânia, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Goianira, Rio Verde, Itumbiara, Padre Bernardo, Valparaíso de Goiás, Luziânia, Formosa, Cidade Ocidental e Santa Helena de Goiás. O valor da bolsa varia entre R$ 250 a

R$ 1.650. Para conferir os detalhes, entre no site do IEL de Goiás.

MARANHÃO

O IEL/MA está disponibilizando 41 vagas de estágio para estudantes do ensino superior dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Pedagogia. As oportunidades são para as cidades de São Luís e Arari. O valor da bolsa ofertada pelas empresas e instituições varia entre R$ 465 e R$ 697, de acordo com a vaga.

Os candidatos devem ter cadastro atualizado no Sistema Nacional de Estágio (SNE). Mais informações pelo número (98) 3212-1894 ou pelo site do IEL/MA.

MATO GROSSO

O IEL/MT dispõe de 85 vagas abertas de estágio. São 15 áreas diferentes além do ensino médio: Administração, análise e desenvolvimento de sistemas, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, eletroeletrônica, engenharia civil, engenharia química, ensino médio, estética e cosmética, farmácia, processos gerenciais, recursos humanos e técnico em segurança do trabalho.

As vagas são para três cidades, sendo Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. As bolsas variam de de R$ 652 até R$ 1.472. Para conferir as vagas, acesse o site do IEL/MT.

MATO GROSSO DO SUL

O IEL/MS está com 40 oportunidades de estágio esperando candidatos e as vagas são nas áreas de Administração Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Técnico em Edificações e Gestão de Recursos Humanos. Os interessados podem obter mais informações ou fazer as inscrições pelo site do IEL ou pelo telefone (67) 3044-2102.

Para concorrer às vagas de estágio, podem se inscrever qualquer estudante, com idade mínima de 16 anos, matriculado e frequentando o ensino regular em instituições de Ensino Superior, educação profissional, Ensino Médio, da educação especial e dos anos finais do Ensino Fundamental, na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

MINAS GERAIS

O IEL Minas Gerais está com 32 vagas abertas de estágio para estudantes do ensino superior nas áreas: Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Comunicação Social, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecatrônica, Jornalismo, Publicidade e Propaganda. As vagas também contemplam jovens do ensino médio e estudantes dos cursos técnicos em Administração, Elétrica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Manutenção Automotiva, Automação Industrial, Edificações, Redes de Computadores, Informática, Mecânica, Mecatrônica e Química.

Os estágios são oferecidos nos municípios de Belo Horizonte, Contagem, Divinópolis, Betim, Itajubá, Itaúna, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Ribeirão da Neves, Santa Luzia, Teófilo Otoni, Ubá e Varginha. As bolsas variam entre R$ 700 e R$ 1.200. Em caso de dúvida entre em contato pelo e-mail: ielhubdecarreiras@fiemg.com.br e acesse o link do site do IEL/MG para fazer inscrição.

PARÁ

O IEL/PA está com 16 vagas para Estágio nos cursos de Publicidade e Propaganda (Belém e Santarém), Administração (Belém e Altamira), Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Informática, Engenharia de Produção e Licenciatura nas áreas de História e Língua Portuguesa, Marketing Digital (Santarém), Rede de Computadores e Sistemas de Informação.

Os valores das bolsas variam entre R$ 500 e R$ 954. Interessados devem se cadastrar no Sistema Nacional de Estágio e enviar o currículo para o e-mail encaminhamento@iel-pa.org.br.

PERNAMBUCO

O IEL Pernambuco oferta 28 vagas de estágio para os níveis médio e superior, sendo 21 para atuação na Região Metropolitana do Recife (RMR), em Caruaru, no Agreste, em Petrolina e em Araripina, ambas no Sertão. As vagas são para as áreas de Administração, Contabilidade, Publicidade e Pedagogia, além para Técnico em Refrigeração ou Eletrotécnica e Segurança do Trabalho. Para concorrer a uma das oportunidades, o interessado deve acessar o link do site do IEL/PE. As bolsas chegam até R$ 1 mil.

