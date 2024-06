Instituto Neymar diz que foi surpreendido com notícia sobre amigo de Robinho envolvido em caso de estupro

O Instituto Projeto Neymar Jr publicou uma nota de esclarecimento sobre uma matéria do UOL, escrita pelo colunista Diego Garcia, que informa que Fabio Galan, amigo de Robinho, envolvido no caso de estupro, estaria trabalhando no local.

De acordo Altamiro Bezerra, diretor financeiro que assina o comunicado, o projeto foi construído há mais de 10 anos e atende mais de 10 mil famílias de forma direta e indireta, crianças, jovens e adolescentes.

Inicialmente fomos surpreendidos com a associação do Instituto Projeto Neymar Jr, inclusive atribuindo responsabilidades, em notícia veiculada na mídia afirmando que o sr. Fábio Cassis Galan figura como um dos suspeitos de participação nos eventos e fatos do processo envolvendo o atleta Robinho;

O Instituto Projetos Neymar Jr, por seu Departamento de Recursos Humanos, atualizou todas as certidões do seu colaborador e confirmou que não existe nenhum processo criminal em trâmite no Brasil envolvendo o seu nome, como se extrai das inclusas certidões. Informações, aliás públicas;

O Instituto Projeto Neymar Jr., numa demostração que a afirmação do Grupo UOL de que o INJr “não tem apreço pelas mulheres”, é presidido desde a sua constituição por uma MULHER, Sra. Nadine Gonçalves, que há mais de uma década dedica o seu tempo e esforço para cuidar sobretudo das atuais 1.062 MENINAS que são beneficiadas pelo projeto;

O Departamento de Recursos Humanos do Instituto Projeto Neymar Jr. é formado exclusivamente por MULHERES;

Do quadro de colaboradores, 87 são MULHERES, 67 são homens, todos com emprego formal, registro em carteira de trabalho e todos os benefícios legais;

Em mais de uma década de atividade NUNCA, absolutamente, NUNCA, tivemos um caso de abuso contra as crianças, sobretudo as MENINAS, que nos enchem de orgulho;

As profissionais de Assistência Social e Psicologia do nosso Instituto são MULHERES, todas dedicando seu trabalho na preservação dos interesses e direitos dos vulneráveis, sobretudo as nossas MENINAS beneficiadas pelo nosso projeto;

Todas as MULHERES que dedicam o seu tempo às mais de 2000 crianças do nosso Projeto, JAMAIS tolerariam que o Instituto Projeto Neymar Jr. fosse conivente, ou inerte, frente a qualquer violência contra as MENINAS do nosso projeto;

As nossas portas estão abertas para o veículo de comunicação UOL conhecer de perto o nosso Projeto. Por outro lado, em não havendo provas das ilações veiculadas, sobretudo pelas certidões apresentadas, solicitamos que o veículo se retrate no prazo de 24 horas acerca das injustas acusações perpetradas por seus colaboradores contra o Instituto Projeto Neymar Jr, sob pena de serem adotas as medidas legais cabíveis.