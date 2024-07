Instituto Lula compara petista com Mandela em post de homenagem ao sul-africano: ‘Vítimas de injustiça’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2024 - 17:37 Para compartilhar:

O Instituto Lula fez uma publicação em homenagem a Nelson Mandela, presidente da África do Sul entre 1994 e 1999, considerado como o mais importante líder da África Subsaariana, e líder da luta contra o regime de segregação racial no país. Mandela teria completado 106 anos na quinta-feira, 18, se estivesse vivo. Na postagem, a fundação coloca Mandela e Lula lado a lado e diz que ambos foram vítimas de injustiça.

“Esse líder foi perseguido, condenado e preso sem ter cometido nenhum crime”, diz a legenda tanto da foto de Mandela quando da foto de Lula.

Já na legenda da publicação, o instituto escreve: “Celebrar o aniversário de Nelson Mandela é uma forma de relembrar os exemplos de justiça, igualdade e coragem que ele deixou para todos nós”.

Essa não é a primeira vez que Lula é comparado ao líder sul-africano. Quando Lula indicou Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal (STF), durante a sabatina do agora ministro, o deputado federal Randolfe Rodrigues (AP) fez uma analogia, comparando a ação de Lula à de Nelson Mandela na África do Sul.

“O presidente da República, após um longo período na prisão, nomeou seu advogado para a Corte. Mas o presidente não era Lula; era Nelson Mandela. Lula teve a honra de indicá-lo, e essa nomeação o qualifica”, afirmou o parlamentar.

Antes desse episódio, Lula já era frequentemente comparado a Mandela por muitos de seus apoiadores, especialmente após sua prisão em 7 de abril de 2018, decorrente do processo do tríplex do Guarujá.