Instituto Ifo prevê que PIB alemão encolherá 0,4% em 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/09/2023 - 9:47 Compartilhe

O Instituto Ifo da Alemanha espera que a economia do país diminua 0,4% em 2023, confirmando as suas previsões anteriores. “A desaceleração continua e a tendência é para a ociosidade em quase todos os setores”, afirma Timo Wollmershaeuser, chefe de investigação econômica do Ifo.

O ponto positivo está no consumo privado, que deverá se recuperar gradualmente no segundo semestre do ano, diz Wollmershaeuser.

Com a queda lenta das taxas de inflação, haverá um aumento do poder de compra, acrescenta.

Ainda assim, o Ifo reduziu suas previsões para 2024 para crescimento de 1,4% na Alemanha, face aos 1,5% anteriores. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias