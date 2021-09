Instituto Ifo corta previsão de alta do PIB da Alemanha, de 3,3% para 2,5%

O instituto alemão Ifo reduziu sua projeção de alta para o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha neste ano, de 3,3% a 2,5%, uma vez que a pandemia da covid-19 continua prejudicando a recuperação da maior economia da Europa.

“No momento, a produção industrial está encolhendo como resultado de gargalos de oferta de produtos preliminares importantes”, aponta Timo Wollmershäuser, chefe de projeções do Ifo, em análise publicada nesta quarta-feira. “Ao mesmo tempo, os fornecedores de serviços estão se recuperando com força da crise do coronavírus. A economia está dividida.”

Em 2022, por outro lado, o Ifo espera uma recuperação mais vigorosa. A previsão agora é de alta de 5,1% do PIB alemão, ante 4,4% anteriormente.

