Instituto GPA doa kits de alimentação e limpeza para instituições sociais

O Grupo Pão de Açúcar anunciou nesta quinta-feira, 2, que irá doar 300 mil alimentos e produtos de higiene e limpeza para instituições sociais parceiras. A contribuição será feita por meio do Instituto GPA, braço social da companhia. A estimativa é que a ação atinja mais de 30 mil famílias.

As doações incluem produtos como arroz, feijão, massas e desinfetantes. Os kits serão encaminhados para instituições ou organizações não-governamentais apoiadas pelo Instituto GPA em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Bahia, Goiás e Rondônia. A distribuição das doações às famílias será feita pelas instituições parceiras.

Além disso, foram instalados pontos de coleta de alimentos não-perecíveis e produtos de higiene pessoal e limpeza nas lojas do grupo. Os itens arrecadados serão encaminhados para mais de 350 instituições sociais. Também é possível fazer doações via e-commerce das marcas do GPA.