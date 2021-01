Instituto Butantan protocola na Anvisa pedido de uso emergencial da Coronavac

O Instituto Butantan protocolou nesta sexta-feira (8) o pedido para uso emergência da vacina Coronavac contra a Covid-19. Agora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem até 10 dias para analisar o pedido.

Em entrevista coletiva na quinta-feira (7), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o imunizante apresentou uma taxa de eficácia de 78% na prevenção da Covid-19 nos estudos feitos no Brasil. A vacina teve ainda 100% de prevenção de casos graves e moderados da doença.

A Coronavac é desenvolvida pelo laboratório Sinovac Biotech, da China, e no Brasil tem coordenação do Instituto Butantan. A previsão do governo de São Paulo é que a vacinação no estado comece no próximo dia 25.

