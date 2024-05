Instituto Butantan investiga sumiço de filhote de cobra naja há três semanas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 11:03 Para compartilhar:

O Instituto Butantan procura um filhote de naja, serpente que contém um dos venenos mais perigosos aos seres humanos, que desapareceu há cerca de três semanas de um laboratório de herpetologia, que fica na zona oeste da capital paulista.

A informação foi confirmada à IstoÉ pelo instituto, que reiterou o fato de o local ficar distante do Parque da Ciência e de seus museus. “Não houve fuga do filhote de cobra na área de visitação pública”, pontuou a entidade.

De acordo com o Butantan, o laboratório é frequentado apenas por pesquisadores e profissionais do instituto. A entidade possui um plano de contingência para estes casos que foi acionado e está atuando, inclusive com uma apuração interna em andamento.

As câmeras do local foram checadas e nenhum sinal do espécime foi visto fora do laboratório. “A hipótese mais provável é que ela tenha entrado no ralo interno e, daí, nos encanamentos, morrido”, pontuou o Butantan, acrescentando que armadilhas foram colocadas no entorno da área.

Ainda assim, o instituto possui um soro contra o veneno da serpente em caso de incidentes.