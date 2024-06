Instituto Agronômico, de Campinas, completa 137 anos nesta quinta-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2024 - 8:00 Para compartilhar:

São Paulo, 27 – O Instituto Agronômico (IAC-Apta) completa 137 anos nesta quinta-feira (27), quando será realizada a cerimônia comemorativa, a partir das 15h, na sede do Instituto, em Campinas (SP), com homenagens com o “Prêmio IAC” e a Medalha de “Honra ao Mérito Franz Wilhelm Dafert” para prestigiar personalidades e instituições por seus valores e serviços relevantes prestados à agricultura brasileira.

Entre outras novidades, como parte das celebrações dos 137 anos, o Instituto Agronômico anunciou a patente de um método para retardar o amadurecimento de frutos na pós-colheita, que visa à preservação dos frutos de modo a tornar viável seu transporte e comercialização. A pesquisa que gerou esse resultado foi desenvolvida no curso de doutorado da Pós-Graduação em Agricultura Tropical e Subtropical do IAC, em Campinas.

Confira os agraciados abaixo:

Entrega do Prêmio IAC 2024

Categoria Interna

Dr. Aildson Pereira Duarte – PRÊMIO IAC 2024 – Pesquisador científico

Reginaldo de Lima – PRÊMIO IAC 2024 – Apoio administrativo

Categoria Externa

Prefeitura Municipal de Louveira – PRÊMIO IAC 2024 – Destaque Especial

Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior – PRÊMIO IAC 2024 – Personalidade do Ensino

Entrega da Medalha Franz Wilhelm Dafert – HONRA AO MÉRITO 2024

Sandra Schiavetto

Masako Toma Braghini

Impulsa Comunicação