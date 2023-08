Instituições reagem a críticas de internautas sobre doação de Luciano Huck durante programa ao vivo

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/author/thaisfonsecajornal/ Thais Fonseca, 44 anos, pernambucana de Recife, carioca por acidente. Na cidade do Rio de Janeiro-RJ exerço a minha paixão pelo jornalismo e boa informação. Saí dos anos 80, mas os anos 80 não saíram de mim e é dessa época o Pop que eu curto. Cyndi Lauper é minha diva. Trabalhei como assessora de imprensa nas áreas pública e privada, como repórter de Polícia no Jornal Povo do Rio, editora na Agência de Notícias das Favelas (ANF). Na IstoÉ Gente me encontrei como redatora de entretenimento. E-mail: thaisfonsecajornal@gmail.com 07/08/2023 - 21:54 Compartilhe

O apresentador Luciano Huck chamou atenção durante o seu último Domingão (06) ao incentivar a campanha Criança Esperança, projeto social da Rede Globo, e fazer uma doação de R$10 mil ao vivo.

O comunicador foi duramente criticado por internautas, que viram em sua atitude um gesto de vaidade. Nas redes sociais, usuários apontaram, ainda, que o valor doado é baixo se comparado, segundo eles, aos gastos do famoso em apenas um dia.

Enquanto o programa era transmitido ao vivo, Luciano pegou seu celular e mostrou o comprovante do banco com o valor de R$10 mil doados em seu nome. Em seguida, ele tentou incentivar o público a contribuir com a causa.

“Como eu digo: ‘conselho ajuda, exemplo arrasta’. Não adianta eu ficar pedindo dinheiro para os outros aqui de doação se eu não der exemplo. Então, tá aqui. Eu fiz pela chave pix no meu nome uma doação de dez mil reais. Tá doado em nome da minha família, eu, minha esposa e meus filhos, dez mil reais para o Criança Esperança. Portanto, me sinto com as credenciais para te pedir uma doação também”, declarou ele.

#Domingão Luciano Huck doou 10 mil. Isso é dinheiro de pinga pra ele. Tenho certeza que ele gastou muito mais pra mexer nos dentes. — Cristiano Assis (@souzachris08) August 6, 2023

Onde você lê 10 mil reais do Luciano Huck, leia 10 reais seus! #Domingão — Cak12 (@Karinakk121) August 6, 2023

A boa intenção do apresentador não foi vista com bons olhos pelo público. Procurados pela IstoÉ Gente, gestores de organizações não governamentais que atendem crianças em situação de vulnerabilidade falaram sobre a atitude do global.

Toda e qualquer doação é sempre bem-vinda e o gesto do apresentador deve ser um exemplo a ser seguido. É o que afirma dona Aldari Marques, presidente da Arte Salva Vidas, uma associação filantrópica que atua em comunidade carente na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, buscando promover assistência social e assesso à cultura.

“Não acredito que o comportamento do apresentador tenha tirado o foco. As pessoas deveriam seguir o exemplo dele, seja com R$ 10 reais ou R$ 10 mil reais. Na realidade, ele cumpriu o propósito, que era doar”, declarou presidente da institução que já atendeu mais de 20 mil pessoas ao longo de seis anos de atuação.

O mesmo pensamento é acompanhado por Bira Miranda, presidente do comitê da ONG DaRua, uma instituição atuante no centro e na zona oeste de São Paulo, dedicada a pessoas em situação de rua, famílias, pessoas solo, idosos e crianças, proporcionando capacitação profissional para geração de renda e emprego.

Para Bira, apesar da polêmica, o apresentador contribuiu com a causa e que não existe melhor forma de educar um ser humano do que dando exemplo.

“Sem dúvida, a doação de um famoso, um movimento de estímulo a doação feita por um famoso, ela é benéfica. Porque ela estimula pelo exemplo, ela estimula por chamar atenção das pessoas que às vezes não estão conectadas à causa”, disse ele.

A ONG DaRua está completando três anos em 2023 e atende cerca de 1.700 pessoas por mês.





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias