Instituições poderão aderir ao Sisu a partir da próxima segunda-feira

O Ministério da Educação divulgou nesta quarta-feira (20) o cronograma para a adesão das instituições de educação superior públicas ao processo seletivo do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O processo seletivo usa as notas do Exame Nacional de Ensino Médio como critério de classificação.

O período para adesão começa na próxima segunda-feira (25) e vai até a sexta-feira (29). Retificações poderão ser feitas entre 1º de junho e 5 de junho.

Para os estudantes, as inscrições do Sisu vão de 16 a 19 de junho. O Sisu é o sistema brasileiro pelo qual instituições públicas de ensino superior de todo o país oferecem vagas para candidatos participantes do Enem.