Instalações urbanas tomarão conta do Rio no sábado

A mostra Interferências3, organizada pelo centro de cultura digital Oi Kabum!Lab, considerado o ponto de encontro e resistência da juventude popular carioca, promete tomar conta da cidade do Rio de Janeiro amanhã (16) com um conjunto de instalações urbanas e performances públicas de mais de 70 artistas das periferias da capital fluminense.

Com temas e linguagens variados, as obras foram produzidas no Laboratório de Intervenções Artísticas do Oi Kabum!Lab. A mostra é resultado de parceria da organização do terceiro setor Centro de Criação de Imagem Popular (Cecic) com as Secretarias de Cultura municipal e estadual. Por meio da Lei de Incentivo à Cultura do estado do Rio de Janeiro, o Instituto Oi Futuro, braço de inovação social da empresa de telefonia Oi, também apoia a mostra.

As intervenções urbanas ocorrerão no Largo do Machado, zona sul da cidade, e na Praça Mauá, zona portuária, ambas na parte da tarde. Depois da mostra, cada grupo terá autonomia para levar os projetos a outros pontos da cidade, como a Favela da Maré e o Parque Madureira.

Em 7 de dezembro, os trabalhos serão apresentados em uma exposição no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, na Praça Tiradentes, centro do Rio de Janeiro. A exposição ficará aberta ao público nesse local até 1º de fevereiro do próximo ano.

Arte e tecnologia