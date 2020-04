Instagram põe aviso em publicação de Regina Duarte: ‘parcialmente falsa’

Em um post da secretária da Cultura, Regina Duarte, foi colocado um aviso de informação “parcialmente falsa”. A expressão foi inserida em uma publicação no perfil do Instagram da atriz do último dia 29 de março.

Na imagem aparecem o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o presidente Jair Bolsonaro (sempartido) e dizeres exaltando a cloroquina como tratamento para o novo coronavírus.

No aviso, a rede social relata: “Informação parcialmente falsa. Revisada por checadores de informação independentes”. Ao clicar, o usuário vê uma tela indicando que a informação foi verificada pela AFP da América Latina, corrigindo com link para notícia de que a autorização concedida pela Anvisa foi para pesquisa com hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19″.

Na descrição da publicação, Regina Duarte escreve: “Vou ser responsável Vou tomar todas as precauções mas não vou deixar que o MEDO da COVID-19 possa ser mais forte que a minha ESPERANÇA! #tamosjuntos”.

Segundo a rede social, “quando o conteúdo é classificado como falso ou parcialmente falso por um verificador de fatos, reduzimos sua distribuição removendo-o das páginas Explorar e hashtag. Além disso, ele será rotulado para que as pessoas possam decidir melhor por si mesmas o que ler, confiar e compartilhar. Quando esses marcadores são aplicados, eles aparecerão para todos no mundo que visualizam esse conteúdo – em feed, perfil, histórias e mensagens diretas”, explica, conforme apuração da revista Marie Claire.