Instagram desativa as capturas de tela das fotos para combater a chantagem sexual

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/10/2024 - 13:55 Para compartilhar:

A rede social Instagram anunciou, nesta quinta-feira (17), o lançamento de uma campanha contra a chantagem relacionada a fotos ou vídeos íntimos e advertiu que a partir de agora as capturas de tela das fotos enviadas por mensagem privada serão bloqueadas.

O grupo americano Meta busca, desta maneira, reforçar a luta contra a “sextorsão”, que consiste em chantagear alguém ameaçando divulgar suas imagens íntimas.

No Instagram, em breve será impossível para um usuário que receber uma imagem por mensagem privada em “visualização única” ou “revisão permitida” fazer uma captura de tela para guardá-la. Também será impossível contornar essa proibição abrindo as fotos em um computador, disse Meta.

Depois de anunciá-lo em uma fase de teste, o grupo também está generalizando o “verificador de nudez” no Instagram. Esse controlador, configurado por padrão nas contas de menores de idade, detecta automaticamente as imagens com nudez recebidas no messenger e as desfoca.

Em abril, a Meta implementou uma primeira série de medidas, incluindo um controle reforçado das contas de usuários menores, que são limitados em suas interações com “contas suspeitas”.

O acesso dessas contas suspeitas às listas de assinaturas e seguidores de usuários menores, que até agora era restrito, será completamente bloqueado.

Ao mesmo tempo, o grupo está lançando uma campanha de prevenção de sextorsão voltada para jovens nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália.

Em julho, a Meta também excluiu 63.000 contas relacionadas à sextorsão na Nigéria.

mng/mch/jz/mb/jmo/aa

Meta