Inspirado no pai, goleiro Jean espera faturar a Copa Libertadores no São Paulo

O goleiro Jean, do São Paulo, tem em casa a inspiração para brigar por títulos e espera, em 2019, conseguir repetir o feito do pai, de mesmo nome, campeão da Libertadores pelo Cruzeiro, em 1997.

“Cresci ouvindo ele falar que, quando eu ganhasse um título desses, poderia falar com ele. Vai ser a minha primeira, com 23 anos, novo, porém, com muita vontade. Buscar também o aprendizado durante a competição e, com fé em Deus, sair vencedor desse campeonato”, falou o goleiro tricolor, ao site oficial.

Contratado do Bahia este ano, Jean passou a maior parte da temporada na reserva de Sidão. Ganhou espaço na reta final do Campeonato Brasileiro, quando o titular foi para o banco. Após a transferência deste para o Goiás, há duas semanas, esperava-se que o suplente fosse começar 2019 na formação principal, mas a contratação de Tiago Volpi, que veio do Querétaro, do México, deverá adiar os planos de Jean. A tendência é Volpi, mais experiente, assumir lugar na meta tricolor.

Apesar de ser muito jovem, Jean não demorou a perceber que jogar no São Paulo traz uma responsabilidade gigante. “Foi um ano de muito aprendizado. Só vestindo essa camisa para você entender e aprender realmente o que é o São Paulo. Você entende que o clube é muito maior do que você pensa.”