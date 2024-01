Inspirado em personagem, Kanye West cobre dentes com prótese de R$ 4 milhões

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/01/2024 - 4:47 Para compartilhar:

Fã de vilões? Nesta quarta-feira, 17, Kanye West surpreendeu fãs com sua novidade estética: o cantor cobriu os dentes com uma prótese dentária similar à do personagem Jaws, da franquia de filmes “007”, de James Bond. A mudança foi compartilhada em suas redes sociais.

Segundo o “Daily Mail”, a prótese não saiu por menos de impressionantes US$ 850 mil, ou R$ 4,4 milhões, na cotação atual. O item, que de acordo com o jornal é “mais caro do que diamantes”, seria feito de titânio, paládio, platina e outros metais preciosos e teria sido desenhado pelo próprio rapper.

Apesar de notícias preliminares indicarem que o ex-marido de Kim Kardashian teria removido os próprios dentes cirurgicamente, o profissional responsável pela colocação da prótese confirmou que não houve tal procedimento.

“Ele não removeu os dentes. Ele ainda tem uma dentição completa, saudável e feliz”, confirmou o dentista Thomas Connelly à “Complex”.

Veja:

