Inspirada pela banda ABBA, estrela pop digital Polar quer estreia no mundo real

Por Sarah Mills







LONDRES (Reuters) – Depois de figurar como a atração principal em um festival no metaverso, a cantora virtual e influencer Polar tem a ambição de se apresentar no mundo real –se inspirando em apresentações com avatares, desbravadas pelo lendário conjunto sueco ABBA, afirmou a equipe digital por trás da artista.

Criada pela empresa de mídia TheSoul Publishing, Polar existe apenas nos ambientes virtuais e nas redes sociais.

Sua carreira decolou em 2021, quando apresentou seu single de estreia “Close To You”, no game “Avakin Life”, e tem 1,6 milhão de seguidores no TikTok e um canal no YouTube com mais de 500 mil inscritos.

Seus fãs puderam interagir com a artista novamente no mês passado, no Festival Solar Sounds, que acontece anualmente dentro do game, e que segundo Victor Potrel, vice-presidente da plataforma Partnerships, da TheSoul Publishing, atraiu mais de 4 milhões de visitantes no ano passado.

“Eu quero apresentar um show ao vivo em um ambiente real, diante dos meus fãs do mundo real. Isso pode não estar tão longe quanto as pessoas pensam”, disse Polar em uma resposta a uma pergunta enviada pela Reuters.

Potrel disse que, embora o foco estivesse na audiência gigantesca no metaverso, a equipe também considera opções para eventos reais.

“O ABBA está fazendo uma série de shows onde eles são hologramas no palco, e também acreditamos que é possível trazer a Polar ao mundo real dessa maneira”, disse. “Então, definitivamente estamos avaliando possibilidades de designs e o potencial.”

