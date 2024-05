Inspirada em Madonna, Ana Maria Braga comenta planos para assistir show no Rio: ‘Me preparando’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/05/2024 - 15:43 Para compartilhar:

Madonna se apresenta em um show gratuito em Copacabana, Rio de Janeiro, neste sábado, 4. O evento prevê 1,5 milhões de pessoas, e até Ana Maria Braga estará por lá para assistir a Rainha do Pop. Nesta sexta-feira, 3, a apresentadora usou um look inspirado na artista e comentou seus planos.

“Estamos sextando de um jeito muito especial hoje. Estamos na semana do Jogo de Panelas, receberei visita e estou me preparando para ir ver a Madonna. Já comprei passagem, já estou no ritmo de Madonna no final de semana. Quero só ver o que vai virar”, contou no Instagram.

O evento terá um espaço VIP especial para convidados, feito por patrocinadores. Fãs da artista fazem apelo por uma oportunidade no local privilegiado, que será em frente ao palco.

O evento terá início às 19h, com abertura do DJ americano Diplo. A entrada de Madonna no palco está marcada para às 21h45, e a apresentação terá duas horas de duração.