Insper/Jank: Eleição de Biden trará muitos efeitos para o agro brasileiro

São Paulo, 19/11 – O professor sênior de Agronegócio Global do Insper, Marcos Jank, disse nesta quinta-feira que a eleição do democrata Joe Biden nos Estados Unidos trará efeitos importantes para o agronegócio brasileiro. Em evento virtual realizado pelo Insper em parceria com o Itaú BBA, ele disse que, além das relações com o Brasil, o principal ponto de atenção é como será o desenvolvimento comercial entre os EUA e a China, após os atritos comerciais protagonizados por Donald Trump.

Jank também comentou sobre a possibilidade de uma nova postura do país norte-americano quanto às questões climáticas no mundo, pauta que conversa diretamente com o Brasil. Nesse sentido, ele afirmou que é preciso observar como será a agenda a respeito das energias renováveis, aspecto que é muito positivo para o Brasil, em função da ampla matriz energética do País. Por outro lado, Biden deve se posicionar também a respeito do desmatamento ilegal na Amazônia, no qual o Brasil tem sido apontado mundialmente como grande vilão.

