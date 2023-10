Insolvência entre empresas no Reino Unido aumenta 10% no 3º trimestre ante 3º tri de 2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 15:59 Para compartilhar:

O Reino Unido registrou um aumento de 10% na insolvência de empresas locais no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022, pontua uma pesquisa do governo divulgado nesta terça-feira, 31. Segundo o governo local, houve 6.208 registros no último trimestre.

De acordo com o relatório, foi registrada a maior quantia de liquidações voluntárias de credores desde o início do acompanhamento, em 1960; enquanto isso, as liquidações compulsórias atingiram o nível mais alto desde o início da pandemia.

No relatório, o governo reforça uma preocupação com as dificuldades financeiras no país.

