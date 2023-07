Insisto que Rússia e Ucrânia façam esforço para negociar acordo de grãos, diz diretora da OMC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 18:05 Compartilhe

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, disse nesta segunda-feira, 17, que o fim do acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia é uma “grave preocupação” para a segurança alimentar global. “As pessoas em países pobres que lutam contra a inflação de preços de alimentos e energia serão as mais afetadas; os preços para futuras entregas de trigo e milho já estão aumentando. Insisto que todas as partes façam todo esforço possível para voltar à mesa de negociações”, disse em nota.

Okonjo-Iweala destacou ainda o papel de Rússia e Ucrânia como fornecedores de alimentos, ração e fertilizantes para mercados internacionais. “A segurança alimentar global não deve se tornar uma vítima da guerra”, escreveu. O acordo foi negociado entre Ucrânia, Rússia e Turquia em julho do ano passado, após a invasão russa à Ucrânia que interrompeu as exportações de grãos pelo Mar Negro. A diretora afirma ainda que compartilha o pesar pelo fim do pacto com o secretário-Geral das Organizações das Nações Unidas (ONU), António Guterres, que tentou salvar o acordo nos últimos meses.

