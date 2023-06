Insegurança de Viih Tube, cabelo oleoso não é falta de higiene; saiba como tratar em casa

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 20/06/2023 - 13:26 Compartilhe

Viih Tube expôs o que considera sua maior insegurança: o cabelo oleoso. Segundo a influenciadora digital, basta deixar de lavar os fios por um dia para que fiquem pesados, com aspectos de molhados e sujos. Nos comentários da publicação, muitas seguidoras se sentiram representadas. Contudo, apesar de uma queixa comum, lidar com a condição ainda é um desafio. Por isso, a ISTOÉ Gente conversou com a dermatologista especialista em medicina capilar Alexandra Lopes, da clínica Les Peaux (RJ), que esclareceu tudo sobre o assunto.

A médica descreve que além da raiz com excesso de sebo, os cabelos oleosos também tendem a ter como característica as pontas secas. Geralmente, a causa pode estar além da falta de higiene pessoal, sendo consequência da desregulação da glândula sebácea.

“Pessoas com predisposição genética, acima do peso, que sofram alterações hormonais como SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos), que realizam reposição hormonal, tenham colesterol elevado ou que se alimentam mal, especialmente à base de alimentos mais gordurosos, tendem a ter cabelos mais oleosos”, informa, pontuando que durante a gravidez, a condição pode ser intensificada no primeiro trimestre, devido ao aumento do hormônio progesterona.

O cabelo oleoso pode trazer consequências além do aspecto estética. “O contato desse sebo por muito tempo no couro cabeludo pode levar a uma condição que chamamos de dermatite de contato. Esse sebo pode alterar o pH do couro cabeludo e causar mudanças na microbiota da região, causando uma oxidação e levando a uma inflamação”, alerta Alexandra. Por isso, alguns pacientes podem se sentir sintomas como coceira, dor e sensibilidade no couro cabeludo – nesses casos, a indicação é consultar um dermatologista.

Higienizar os fios com maior frequência é uma das indicações para controlar a condição. Para isso, é imprescindível o uso de produtos adequados: “Evite ficar mais do que dois dias sem lavar. Caso seja necessário, use shampoo a seco, é uma ótima opção para cabelos oleosos. Ainda, existem clínicas que fazem limpeza do couro cabeludo, acho uma ótima opção”.

“Invista em shampoos para cabelos oleosos, evite produtos à base de silicone e óleos no couro cabeludo, eles fazem oclusão nesse fio, deixando o aspecto de cabelo mais sujo e grudado. Shampoos no poo e low poo, não devem ser usados com frequência, pois têm baixo poder de limpeza”, completa Alexandra, esclarecendo, ainda, que o uso de condicionador não aumenta a oleosidade, visto que a função do produto é apenas fechar as cutículas após o uso de shampoo.

Por fim, destaca que alinhar o cuidado tópico com a alimentação balanceada e o tratamento de disfunção hormonal, quando existente, é indispensável para manter o controle da oleosidade do couro cabeludo.

