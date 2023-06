Inscrições mais antigas dos neandertais são achadas na França

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/06/2023 - 11:33 Compartilhe

MILÃO, 26 JUN (ANSA) – Pesquisadores descobriram na França as mais antigas inscrições rupestres atribuídas aos neandertais, espécie de hominídeo “prima” dos atuais seres humanos e extinta há cerca de 40 mil anos.

Os desenhos estão na gruta La Roche-Cotard, no Vale do Loire, e datam de 57 mil anos atrás, segundo um estudo publicado na revista Plos One por um grupo de arqueólogos guiado por Jean-Claude Marquet, da Universidade de Tours, na França.

Os pesquisadores analisaram os sinais inscritos nas paredes da gruta e criaram modelos 3D para compará-los com outras marcas produzidas por seres humanos.

Com base na forma, no espaçamento e na disposição das inscrições, a equipe concluiu que elas foram criadas e organizadas de maneira intencional por hominídeos.

A datação dos sedimentos permitiu estabelecer que seu acúmulo bloqueou totalmente a gruta há cerca de 57 mil anos, deixando-a inacessível muito antes que o Homo sapiens (espécie dos atuais humanos) se estabelecesse na região.

Além disso, os pesquisadores encontraram no local objetos de pedra modelados com técnicas típicas dos neandertais. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias