Inscrições do Sudeste para BBB23 serão reabertas em 1º de agosto

Pessoas do Sudeste do Brasil que querem participar do BBB23 devem ficar atentas às seletivas da região que serão reabertas a partir do dia 1º de agosto, a partir das 10h. A informação foi revelada pelo Boninho neste sábado (30).







A galera está animada desde já com a possibilidade. “Eu vou me inscrever, não tenho nada a perder”, disse uma seguidora. “Já me inscrevi, cai pra dentro, irmão”, brincou outra. ‘Chegou a minha hora’, comentou mais uma.

https://twitter.com/boninho/status/1553369778114420738