Inscrição na Itália pede que turistas voltem para casa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/10/2024 - 18:50 Para compartilhar:

BELLUNO, 2 OUT (ANSA) – Uma inscrição pedindo para que turistas deixem a Itália foi vista nesta quarta-feira (2) na encosta sul do Tre Cime di Lavaredo, no extremo norte do país.

A frase “Turistas vão para casa” estava presente havia alguns dias em uma grande pedra na região, mas ganhou repercussão nacional após Moreno Pesce, montanhista e atleta paralímpico, divulgar o inscrito nas redes sociais.

Os vândalos escreveram a frase em um ponto próximo ao lugar onde foi descoberto recentemente duas pegadas de dinossauros.

“A primeira pessoa que deveria ficar em casa é o autor de tal gesto, se confunde a liberdade de pensamento com a de viver nas montanhas, desfigurando os picos mais bonitos do mundo”, declarou Pesce.

Ninguém assumiu a autoria do ato de vandalismo, mas está conectado com a superlotação das Dolomitas, especialmente no verão, quando são formadas filas quilométricas.

“Não só a rocha foi desfigurada mas também um testemunho pré-histórico. Estamos perante um ato absolutamente condenável.

Confio que o responsável perceba o que fez e se arrependa.

Agradeço aos atletas que descobriram e denunciaram este grafite que espero que possa ser apagado”, lamentou o governador da região do Vêneto, Luca Zaia. (ANSA).