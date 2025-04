Inscrição de lápide de papa Francisco gera debate na Itália

CIDADE DO VATICANO, 29 ABR (ANSA) – A única inscrição na lápide do papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, parece desarmônica, pois a letra “a” está mais distante das outras que a dividem a partir do ângulo de uma fotografia.

A revista italiana L’Espresso foi a primeira a notar um espaçamento anormal da letra “a” em relação ao “r” e o “n” de “Franciscus”, tanto que a imagem publicada viralizou nas redes sociais.

Outros veículos de comunicação, no entanto, defendem que a desarmonia da inscrição pode ser uma ilusão de ótica causada pelas letras com serifas, marcadas por aqueles prolongados traços no fim das hastes.

Essa não é a primeira vez que a lápide de Jorge Bergoglio é amplamente discutida nas redes sociais. Na época que o túmulo estava sendo preparado, a inscrição “Franciscus” era quase imperceptível.

Não está descartada a hipótese que um pequeno ajuste de última hora tenha sido feito para tornar o nome mais legível.

O pontífice argentino, que morreu aos 88 anos em 21 de abril, após 12 anos à frente da Igreja Católica, foi sepultado no principal templo mariano de Roma no último sábado (26), após seu funeral na Praça São Pedro. Ao todo, mais de 70 mil pessoas já prestaram homenagem perante seu túmulo na basílica. (ANSA).