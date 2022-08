Insatisfeito, meia pode deixar o Liverpool, diz jornalista

Parceria Lance & IstoÉ 17/08/2022 - 18:58 Compartilhe

O Liverpool não faz um bom início de temporada e pode perder mais um jogador. Após a saída de Sadio Mané para o Bayern de Munique, o meia Naby Keita é outro jogador que pode deixar o Anfield, segundo o jornalista Florian Pettenberg.

Segundo a informação, o meio-camista guineano estaria insatisfeito com sua atual situação no Liverpool. O jogador, que herdou a camisa 8 de Steven Gerrard, nunca conseguiu se firmar e foi contratado com grandes expectativas em 2018, por 60 milhões de euros.

Ao longo de sua passagem no Liverpool, Keita conviveu com diversas lesões. Contudo, o jornalista Neil Jones, do portal “GOAL”, afirmou que o Liverpool não pretende liberar o camisa 8, que possui contrato até junho de 2023, na atual janela de transferências.

No clube desde 2018, quando foi contratado junto ao RB Leipzig, Naby Keita soma 117 jogos com a camisa do Liverpool, 11 gols marcados e sete assistências, além de ter conquistado títulos importantes como a Uefa Champions League (2018/19) e a Premier League (2019/20) pelos Reds.

