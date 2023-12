‘Inocentes’: Justiça alemã encerra processo contra brasileiras presas após trocas de malas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/12/2023 - 10:48 Para compartilhar:

O Ministério Público da Alemanha encerrou no dia 15 de dezembro o processo contra as brasileiras Katyna Baía, de 44 anos, e Jeanne Paolini, 40, que foram presas em 5 de março após terem as malas trocadas por drogas no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP).

Entenda:

A decisão judicial foi compartilhada pela advogada Luna Provázio, uma das representantes do casal, por meio das redes sociais. “Esse documento, em alemão, comprova que Kátyna e Jeanne foram consideradas inocentes pela Justiça alemã. O processo foi concluído e encerrado de forma definitiva”, afirmou;

A goiana Katyna agradeceu a atuação das advogadas nos stories do Instagram. “Se hoje desfrutamos da nossa liberdade, temos a Justiça de Deus acima de tudo e esses anjos em terra que lutaram, defenderam e defendem nossa inocência. Muito obrigada por lutar bravamente por nós! Vocês são incríveis!”, escreveu.

Relembre o caso:

As duas brasileiras foram presas ao desembarcarem no Aeroporto de Frankfurt, após as autoridades locais encontrarem cocaína nas bagagens delas. Katyna e Jeanne foram questionadas sobre o ocorrido e afirmaram que não sabiam da origem do entorpecente;

Durante as investigações sobre o fato, a PF (Polícia Federal) afirmou que havia uma série de evidências que levavam a crer que as brasileiras não tinham envolvimento com o ocorrido;

Depois, a corporação identificou um grupo que atuava na troca de etiqueta de bagagem despachada para transportar drogas para fora do País. Seis pessoas foram presas como suspeitas;

Mesmo assim, as duas brasileiras passaram alguns dias na penitenciária JVA Frankfurt III, onde, segundo elas, ficaram em celas pequenas e tinham pouco contato com os familiares. Katyna e Jeanne são casadas há 17 anos e pretendiam visitar diversos países europeus quando tudo aconteceu.

