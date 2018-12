Inmetro publica regulamento sobre qualidade para pneus de bicicletas

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) publicou nesta quinta-feira, 13, no Diário Oficial da União (DOU) o Regulamento Técnico da Qualidade para Pneus de Bicicletas de Uso Adulto, determinando os requisitos, de cumprimento obrigatório, referentes à segurança do produto.

O regulamento define que “todo pneu de bicicleta de uso adulto, abrangido pelo regulamento ora aprovado, deverá ser fabricado, importado, distribuído e comercializado de forma a não oferecer riscos que comprometam a segurança do usuário, independentemente do atendimento integral aos requisitos estabelecidos”.

Os fornecedores de pneus de bicicletas de uso adulto deverão atender a todos as regras do regulamento, que está disponível no site do Inmetro, no endereço (http://www.inmetro.gov.br).