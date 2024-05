Inmet emite alertas de grande perigo para RS e regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2024 - 20:01 Para compartilhar:

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira, 6, dois alertas de grande perigo, um para tempestades no extremo sul do Rio Grande do Sul e outro para ondas de calor em Estados do Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

No Estado gaúcho, a previsão é de mais de 100mm de chuva por dia, ventos superiores a 100 km/hora, além de queda de granizo. Há grandes riscos de danos nos edifícios, corte de energia elétrica, estrago em plantações, queda de árvores e alagamentos. A chuva pode superar os 150mm até o início da quarta-feira, 8.

Cerca de dois terços dos municípios gaúchos estão em estado de calamidade pública por causa de fortes chuvas na região. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabilizou, até o momento, 83 mortes e 111 desaparecidos.

O Inmet recomendou que, durante o alerta de grande perigo, a população desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia e, em caso de enxurrada, deixe os documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

Já no centro e na metade norte do Estado, a previsão é de tempo quente e seco.

Onda de calor no Sudeste, Sul e Centro-Oeste

Também há alerta de grande perigo para os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. De acordo com o Inmet, a previsão é de que, por ao menos cinco dias, a temperatura das regiões ficará 5ºC acima da média, representando risco à saúde.

O alerta permanece até quinta-feira, 9. O instituto diz que, em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo número 199.

A onda de calor engloba as zonas metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital paulista, a temperatura pode ter máxima de 35ºC na terça-feira, 7, segundo previsão do Inmet. No Rio, os termômetros devem marcar máxima de 37ºC durante a onda de calor, temperatura prevista para quinta-feira, 9.

No mesmo dia, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul também dentro da onda de calor, pode ter máxima de 36°C.

Especialistas afirmam que os próximos meses serão menos frios do que o normal. Dados da agência climática americana (NOAA, da sigla em inglês) e do Instituto de Pesquisa em Clima da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, apontam que o outono e o inverno deste ano no Brasil deverá ficar entre 2ºC e 4ºC acima da média histórica.