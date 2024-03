Inmet emite alerta para temporais e ventania no Sudeste ao longo do final de semana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/03/2024 - 7:55 Para compartilhar:

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou na noite desta quinta-feira, 21, um alerta para temporais e ventos intensos na região Sudeste do País a partir desta sexta-feira, 22.

De acordo com o instituto, os volumes acumulados de chuva podem superar os 150 milímetros por dia, principalmente em áreas do Vale do Paraíba, em São Paulo, Zona da Mata, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Em nota, o Inmet informou que a chuva esperada para os próximos dias é consequência da aproximação de uma frente fria que avançou pela região Sul do País a partir de hoje e deve passar pelo Sudeste no fim de semana.

