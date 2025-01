Inmet emite alerta para chuvas e ventos de até 100 km/h no Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja e também amarelo para perigo de chuvas intensas pelo menos até sexta-feira, 31, para diversas regiões do País, incluindo São Paulo. O aviso pode ser atualizado a qualquer momento.

+ Previsão do tempo: chuvas intensas atingem todo o País nesta quarta-feira

De acordo com o instituto, o alerta laranja indica para a chance de precipitações de até 100 mm por dia e também ventos intensos de até

Conforme o Inmet, no caso do aviso amarelo, há possibilidade de precipitações de até 50 mm por dia, além de ventos com velocidade de até 60 quilômetros por hora.

Alerta laranja:

Goiás

Minas Gerais

São Paulo

Rio de Janeiro

Alerta amarelo:

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Goiás

São Paulo

Minas Gerais

Espírito Santo

Ainda de acordo com o Inmet, há outros alertas para o País que estão com validade entre esta quarta, 29, e quinta-feira, 30, como é o caso de Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e também parte Sul do Brasil.

Veja algumas recomendações:

– Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

– Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

– Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).