Inmet emite alerta laranja para tempestade em 7 Estados; veja locais atingidos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, de “perigo”, para tempestade em sete Estados nesta segunda-feira, 2. Todo o território de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o sul dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, e o norte do Paraná devem sofrer com fortes chuvas até quarta-feira, 4.

De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros dia, com ventos intensos, de 60 a 100 km/h, e queda de granizo. “Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”, afirma o aviso.

Como mostrou o Estadão, a capital paulista deve começar a enfrentar fortes chuvas e ventos já na tarde desta segunda-feira. O motivo é uma frente fria que avança do Sul do País em direção ao Sudeste. A temperatura também deve cair: previsão de mínima de 18ºC e máxima de 22ºC no fim da noite de terça-feira e de 17ºC e 20º em toda a quarta.

“Essa condição meteorológica aumenta o risco para quedas de árvores, formação de alagamentos intransitáveis, bem como deslizamentos de terra, desabamentos e transbordamentos de rios e córregos da região”, afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE).

Na semana passada, a capital paulista já enfrentou transtornos por conta da chuva da quinta-feira, 28. Mais de 100 mil imóveis ficaram sem luz e o aeroporto de Congonhas teve 115 voos cancelados.

Veja as instruções do Inmet:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil (telefone 199) e/ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).