Inmet declara estado de emergência devido à baixa umidade no DF

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) declarou, nesta quinta-feira (19), estado de emergência no Distrito Federal devido à baixa umidade do ar. Às 14h, o órgão registrou umidade abaixo de 12% o que oferece grande risco à saúde (doenças pulmonares e dores de cabeça) e também risco de incêndios florestais.

Esta é a segunda vez neste mês que o Inmet declara estado de emergência em Brasília. No dia 4, foi registrada a umidade do ar mais baixa do século na região, 8%.

O Inmet orienta os moradores a aumentar a ingestão de líquido, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, hidratar a pele, umidificar o ambiente e evitar bebidas como café e álcool.

A pedido da Agência Brasil, a coordenadora do Laboratório de Climatologia Geográfica da Universidade de Brasília (UnB), Ercilia Torres Steinke, explica quatro mitos sobre o tempo e o clima na capital federal:

Baixa umidade do ar em Brasília é semelhante à de regiões desérticas

Não é adequado fazer essa comparação. Porque depende das condições ambientais, depende do vento, depende da umidade e de como a população vai sentir isso. Não tem nada a ver com deserto. Mesmo porque a gente classifica o deserto pela quantidade de chuva, e não pela umidade relativa do ar. Por ano, chove em Brasília, em média, 1.500 milímetros. No deserto, não chove nada. Classificar nossa região como desértica é inadequado.

O clima de Brasília é muito seco

Essa é uma confusão muito comum. Os jornais costumam publicar “o clima seco de Brasília…” As pessoas confundem o conceito de clima e tempo. O clima do Distrito Federal não é seco. O clima do DF é tropical. Tem dois períodos. Um período úmido e um período seco. Ele não é totalmente seco como o clima semiárido, por exemplo, [encontrado no sertão nordestino, principalmente].

Brasília registrou 10% de umidade do ar durante todo o dia

O valor da umidade relativa do ar é sempre registrado na hora da maior temperatura do dia. Uma vez que chegou a 15%, às 15h, logo em seguida esse valor vai aumentando. Não é que fica o dia inteiro com 15% de umidade. Esse valor é registrado em um momento do dia.

Umidade relativa é quantidade de água (vapor) no ar

As pessoas não sabem o que é umidade relativa. Todo mundo acha que umidade relativa é a quantidade de vapor que tem no ar. Na verdade, não é. Umidade relativa é uma razão entre a quantidade de vapor que tem no ar e a capacidade máxima que aquela parcela de ar poderia armazenar (na temperatura daquele momento). A umidade do ar varia o tempo todo porque depende da temperatura. Tanto é que se você pegar um gráfico da variação de ar da umidade relativa, você vai ver que ele é inversamente proporcional ao da temperatura. Nos momentos em que a temperatura está mais baixa, a umidade relativa estará mais alta.