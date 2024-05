Inmet: Chuva forte volta a atingir o Rio Grande do Sul na sexta-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 20:29 Para compartilhar:

Na sexta-feira, 10, voltará a chover forte no Rio Grande do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de que, entre os dias 10, 11 e 12 de maio, chuva com maior intensidade atinja o centro-norte e leste gaúcho, incluindo o litoral norte do estado e o sul de Santa Catarina. Neste período, os volumes de chuva podem passar dos 100 milímetros (mm). Os ventos mudarão de direção e irão soprar predominantemente de sul.

“Entre o fim do domingo (12) e a segunda-feira (13), as rajadas variam de oeste a sul e depois de sul, com velocidade acima de 30 km/h. Já na terça-feira, 14, os ventos enfraquecem”, disse o Inmet em nota.

“É importante ressaltar que os volumes de chuva previstos podem causar novos transtornos em áreas já afetadas anteriormente. Por este motivo, o Inmet alerta e recomenda acompanhar e seguir as orientações da Defesa Civil Nacional”, destacou.

Para esta quinta-feira, 9, o Inmet prevê tempo frio e seco no sul do Rio Grande do Sul, com temperaturas mínimas variando de 4ºC a 8ºC nas áreas mais frias. Nas demais regiões do Estado, haverá maior nebulosidade e um pouco de frio na madrugada. A temperaturas mínimas podem variar de 10ºC a 15ºC na metade norte do Estado. Pela manhã, a capital, Porto Alegre, pode registrar 13ºC.