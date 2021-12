Inmet aponta risco de tempestades em áreas do Sudeste e Centro-Oeste até dia 1º

SÃO PAULO (Reuters) – Há risco de tempestades em parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste do país nos próximos dias até 1º de janeiro, apontou nesta quarta-feira o Ministério da Agricultura, citando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Entre a noite desta quarta-feira até a noite de 1º de janeiro, uma massa de ar úmida e instável deve provocar muita chuva no norte, centro e leste de Goiás, Distrito Federal e no noroeste de Minas Gerais, onde a quantidade total pode superar os 200 milímetros, segundo o Inmet, órgão do Ministério da Agricultura.

Além disso, a precipitação no centro, sul e leste de Minas Gerais e na região Serrana e sul do Rio de Janeiro deve variar entre 70 mm e 100 mm, segundo o Inmet, que não descarta eventual precipitação de granizo nessas áreas.

As preocupações com as tempestades aumentaram após as catástrofes decorrentes das chuvas no sul da Bahia e norte de Minas Gerais, que deixaram dezenas de mortes e milhares de desabrigados.

Por outro lado, as chuvas poderiam beneficiar canaviais e cafezais em desenvolvimento para a safra de 2022, assim como ajudar a recuperar o nível dos reservatórios das hidrelétricas, também atingidas por uma severa seca ao longo do último ano.

As precipitações, dependendo da intensidade, ainda favoreceriam lavouras de soja que precisam de umidade para o desenvolvimento, embora possam atrapalhar as atividades nos campos que estão perto de colheita.

As regiões Centro-Oeste e Sudeste estão entre as principais produtoras de grãos, como soja, e café e cana do Brasil. Nestas áreas estão situados também os principais reservatórios de hidrelétricas do país.

Na nota, o ministério não comentou o impacto das chuvas para as lavouras.

(Por Roberto Samora)

