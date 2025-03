Inmet alerta para tempestades nesta quinta-feira; veja locais que podem ser afetados

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para previsão de chuvas intensas em 19 estados do Brasil durante a tarde e noite desta quinta-feira, 13. De acordo com a entidade, é esperado que tempestades atinjam o Acre e Rondônia, além de partes do Amazonas e do Mato Grosso. Ainda conforme os meteorologistas, também haverá alta precipitação em trechos de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Confira imagem do mapa do Inmet:

As áreas em amarelo do mapa indicam perigo potencial causado pelas chuvas e em laranja indicam perigo de tempestades (Crédito: Reprodução/Inmet)

Conforme o Inmet, nas áreas do Norte, Centro-Oeste e Sudeste que serão atingidas por temporais, há uma massa de ar quente, úmida e instável que favorece as condições para chuvas fortes até a manhã desta sexta-feira, 14.

De acordo com o Inmet, a Grande São Paulo, o Vale do Paraíba, a Zona da Mata de Minas Gerais e áreas do Rio de Janeiro, incluindo a região metropolitana, têm previsões para temporais entre a tarde e a noite com volumes entre 50 e 100 mm e ventos de até 100 km/h. Ainda, conforme o instituto, há possibilidade de queda de granizo.

A situação é similar na faixa entre o Acre, sudoeste do Amazonas e centro-oeste do Mato Grosso, onde a previsão também é de chuvas entre 50 e 100 mm e ventos podendo chegar a até 100 km/h. Sendo assim, existe nas regiões com alerta de perigo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos e de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A orientação das autoridades é evitar áreas de risco e procurar abrigo e lugares seguros durante as tempestades.