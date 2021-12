Inmet alerta para risco de tempestades no Sudeste e Centro Oeste até 1º de janeiro

Depois das fortes chuvas na Bahia e no norte de Minas Gerais, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para risco de tempestades em parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste entre hoje e 1º de janeiro de 2022. “Uma massa de ar úmida e instável deverá provocar muita chuva no norte, centro e leste de Goiás, do Distrito Federal e no noroeste de Minas Gerais, onde a quantidade total de chuva pode superar os 200 mm.

Além disso, os totais de chuva no centro, sul e leste de Minas Gerais e na Região Serrana e sul do Rio de Janeiro devem variar entre 70mm e 100 mm. Não está descartada eventual queda de granizo nessas áreas”, diz em nota no site do Ministério da Agricultura.

