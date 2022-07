‘Inimigo’ de Neymar pode rescindir contrato com Olympique Marseille Álvaro González tem contrato até 2024, mas não está nos planos da equipe







Álvaro González, o maior inimigo de Neymar na França, está próximo de rescindir seu contrato com o Olympique Marseille, segundo o “L’Équipe”. O zagueiro tem contrato até 2024, mas não está nos planos do clube.

Na última temporada, o defensor espanhol teve pouco espaço na equipe comandada por Jorge Sampaoli. O veterano de 32 anos disputou apenas 11 partidas, sendo a última realizada em fevereiro, diante do Qarabag, pela Conference League.

No Brasil, González ficou marcado por conta das polêmicas com Neymar. Em 2020, o brasileiro acusou o espanhol de racismo em um jogo contra o Olympique Marseille. Na segunda etapa do duelo, o camisa 10 do PSG foi expulso por agredir o veterano.

Mais tarde, o zagueiro foi absolvido da acusação por “falta de provas convincentes”. A dupla também já trocou provocações nas redes sociais, mas o confronto entre os dois não deve ser mais visto na França.

E MAIS:

E MAIS: